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Господдержку на запуск своего бизнеса получили до 480 красноярцев

КРАСНОЯРСК, 9 ноября, ФедералПресс. В 2024 году около 480 жителей Красноярского края получили господдержку на начало предпринимательской деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: ТАСС

«У меня уже были навыки парикмахерского дела, поэтому я решила развивать себя в этом направлении. Сегодня у меня есть свой небольшой салон, где я предлагаю различные услуги по уходу за волосами. Финансовая поддержка от службы занятости помогла обновить оборудование, что значительно повышает качество услуг. Планирую расширять штат, чтобы предложить клиентам еще больше возможностей ухода за собой», — поделилась одна из получательниц помощи из Ачинска.

Объем единовременной помощи, которую начинающие бизнесмены получили от государства, составляет от 214 до 297 тысяч рублей. Сумма зависит от территории проживания.

Известно, что получатели господдержки начинают свое дело в том числе в таких сферах, как выпуск продукции из дерева и бетона, сельское хозяйство, розничная торговля, услуги.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что красноярские предприниматели поедут на ярмарку в китайский Гуанчжоу.

экономика