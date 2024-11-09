Господдержку на запуск своего бизнеса получили до 480 красноярцев

«У меня уже были навыки парикмахерского дела, поэтому я решила развивать себя в этом направлении. Сегодня у меня есть свой небольшой салон, где я предлагаю различные услуги по уходу за волосами. Финансовая поддержка от службы занятости помогла обновить оборудование, что значительно повышает качество услуг. Планирую расширять штат, чтобы предложить клиентам еще больше возможностей ухода за собой», — поделилась одна из получательниц помощи из Ачинска.