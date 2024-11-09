Петербург и Ленобласть свяжут аналогом МЦД

Для Петербурга и Ленинградской области планируется разработать концепцию движения трамваев по железнодорожным путям — тем самым, по которым обычно двигаются электрички и поезда дальнего следования. Как заявляют городские власти, это может помочь решить транспортные проблемы городских окраин и близлежащих пригородов. Примеры таких проектов есть в некоторых европейских городах, там их называют «трамтрейн». Как это вообще работает и можно ли воплотить такую идею в Петербурге?