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В Омской области автобусные тарифы на пассажирские перевозки повысили до 75 рублей

«СуперОмск» выяснил, в пятницу, 8 ноября 2024 года, Региональная энергетическая комиссия Омской области утвердила тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в некоторых районных центрах региона.

Согласно официальным приказам РЭК, как узнал «СуперОмск», в рабочем поселке Кормиловка установлен тариф размером 70,91 рублей за одну поездку, в городе Исилькуль — 75,39 рублей. Перевозчиком в двух районных центрах выступает АО «Омскоблавтотранс».

В поселке Тевриз размер утвержденного тарифа равен 63,91 рублей, перевозчик МУП «Резерв».

В рабочем поселке Большеречье установлен тариф в 66,02 рублей, перевозчик ООО «Большереченское автотранспортное предприятие».

Для города Тары утвердили два тарифа — для перевозчика ИП Сергей Кнапп — 34,78 рублей, для ОАО «Тарское автотранспортное предприятие» — 42,14 рублей.

Приказы вступят в силу с 1 января 2025 года и будут действовать до 31 декабря 2025 года.

Ранее «СуперОмск» сообщал о проектах приказах, в которых размер некоторых тарифов был больше. По всей видимости, РЭК пересмотрела суммы.

Напомним, что предельный тариф на перевозки, который устанавливает РЭК, не является стоимостью проезда. Тариф устанавливается Региональной энергетической комиссией, а разницу между стоимостью проезда и тарифом перевозчику покрывают из бюджета.