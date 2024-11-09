В Омской области автобусные тарифы на пассажирские перевозки повысили до 75 рублей

Согласно официальным приказам РЭК, как узнал «СуперОмск», в рабочем поселке Кормиловка установлен тариф размером 70,91 рублей за одну поездку, в городе Исилькуль — 75,39 рублей. Перевозчиком в двух районных центрах выступает АО «Омскоблавтотранс».
В поселке Тевриз размер утвержденного тарифа равен 63,91 рублей, перевозчик МУП «Резерв».
В рабочем поселке Большеречье установлен тариф в 66,02 рублей, перевозчик ООО «Большереченское автотранспортное предприятие».
Для города Тары утвердили два тарифа — для перевозчика ИП Сергей Кнапп — 34,78 рублей, для ОАО «Тарское автотранспортное предприятие» — 42,14 рублей.
Ранее «СуперОмск» сообщал о проектах приказах, в которых размер некоторых тарифов был больше. По всей видимости, РЭК пересмотрела суммы.
Напомним, что предельный тариф на перевозки, который устанавливает РЭК, не является стоимостью проезда. Тариф устанавливается Региональной энергетической комиссией, а разницу между стоимостью проезда и тарифом перевозчику покрывают из бюджета.