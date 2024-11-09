Двушки подорожали, предложений о сдаче меньше. Что изменилось в аренде жилья в Минске?

Число поисковых запросов «снять квартиру в Минске» снизилось на 2,6%, а количество свободных квартир — на 5%. При этом больше всего сократилось предложение двушек — минус 5,5%. На них же по сравнению с прошлым месяцем на 1,7% выросла цена. Теперь в среднем по Минску она составляет 468$.
Снять однокомнатную квартиру в среднем можно за 328$ в месяц, что на 3,2% меньше сентябрьских цен, трешку — за 594$ или на 1,5% дешевле, чем в начале осени.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выбор вариантов для долгосрочной аренды в Минске стал скромнее на треть. Цены же за год подросли почти на 14% на однушки и более чем на 28% на двушки и трешки.
Отмечается также, что на сдаче квартиры в Минске сейчас можно заработать в 9 раз больше, чем на самых выгодных валютных депозитах.