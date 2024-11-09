Три многоквартирных дома в Ростове пойдут под снос

Власти Ростова-на-Дону решили изъять и снести три аварийных дома. Постановления уже опубликованы на сайте городской администрации.
Речь идет об объектах на 26-й Линии, 6/1 (1878 года постройки, два этажа), на Рябышева, 103 (1930 года постройки, два этажа) и на Ворошиловском, 10/120 (1950 года постройки, четыре этажа). Сейчас это многоквартирные жилые дома, которые находятся в общей долевой собственности.
Площади участков под зданиями — 808 кв. метров, 1196 кв. метров и 2112 кв. метров.
Все помещения в зданиях осмотрит независимый оценщик, на основе выводов эксперта власти назовут выкупную стоимость имущества ростовчан. Тем, кто не согласится с размером компенсации, предлагают обратиться в суд.
Напомним, также в Ростове собираются изъять земельные участки и нежилые объекты в рамках работ по продлению городской набережной.