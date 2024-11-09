Три многоквартирных дома в Ростове пойдут под снос

Речь идет об объектах на 26-й Линии, 6/1 (1878 года постройки, два этажа), на Рябышева, 103 (1930 года постройки, два этажа) и на Ворошиловском, 10/120 (1950 года постройки, четыре этажа). Сейчас это многоквартирные жилые дома, которые находятся в общей долевой собственности.