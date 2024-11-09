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Узбекистан за 9 месяцев заработал на экспорте продуктов питания $1,4 млрд — статистика

За отчетный период большую часть экспортированного продовольствия составил экспорт овощей и фруктов, который достиг $1,1 млрд.

Источник: Sarvar Samigov/CC0

ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. В январе — сентябре 2024 года Узбекистан экспортировал продукты питания на 1,4 миллиарда долларов, следует из отчета Агентства статистики РУз.

«За январь — сентябрь 2024 года экспорт продовольственных товаров Узбекистана составил 1,44 миллиарда долларов США», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, за отчетный период экспорт овощей и фруктов достиг $1,1 млрд. Экспорт зерновых культур и продуктов их переработки составил $262,2 млн.

Поставки мяса и мясных продуктов за рубеж составили $34,7 млн, а экспорт молочных продуктов и яиц — $29,6 млн.

Также республика экспортировала кофе, чай, какао, специи и продукты из них на сумму $18,2 млн, корма для животных — на $18,1 млн, а также сахар, продукты с содержанием сахара и мед — на $11,5 млн.

Объем экспорта различных пищевых продуктов и добавок составил $7,6 млн.

Стоит отметить, что основным покупателем плодоовощной продукции из Узбекистана является Россия. На долю страны приходится более 40% от всего объема экспорта плодоовощной продукции республики.

экономика