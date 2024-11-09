Растет потребление газа в Молдове

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Использование природного газа молдавскими потребителями Правобережья Днестра в октябре этого года составило 45,6 миллиона кубометров, что на 21% выше показателей того же периода 2023 года, сообщает пресс-служба АО «Молдовагаз».
В то же время там уточнили, что по сравнению с уровнем потребления в сентябре этого года, показатель увеличился на 27,8 миллиона кубических метров, или на 156,1%.
По информации АО «Молдовагаз», уровень оплаты использованного газа остается высоким и по состоянию на 31 октября 2024 года, бытовые потребители погасили 99% выставленных в счетах сумм за потребление 2024 года, что является равным показателю того же периода 2023 года.
Компании и юридические лица, использующие газ в работе оплатили счета на 98,9%, что на 2,3 процентного пункта выше показателей того же периода прошлого года. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 100%, увеличившись на 7,4 процентного пункта по сравнению с уровнем оплаты в октябре 2023-го.
«За отчетный период от сети было отключено 264 точки потребления, владельцы которых задолжали поставщику 1,035 миллиона леев. При этом, 281 потребитель был переведен на авансовую оплату в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа», — сообщает поставщик газа.
По данным АО «Молдовагаз», оплата за природный газ в октябре 2024 года покрывает 99,3% потребления и составляет 6,719 миллиарда леев, что на 33,9% меньше показателя этого же периода прошлого года из-за значительно снизившихся за это время тарифов.