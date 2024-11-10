Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 10 ноября

В Национальном банке сообщили курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 10 ноября 2024 года, воскресенье.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 10 ноября, в Национальном банке установили следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3324 белорусского рубля, 1 евро — 3,6299 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4152 белорусского рубля.
Такие же валютные курсы действовали в среду, 6 ноября, а также в четверг, пятницу и субботу, 7, 8 и 9 ноября, соответственно.
В общем, Нацбанк сохранил курс валют, как на воскресенье, 10 ноября, так, и в целом, на все длинные выходные.
Тем временем более 35 супербыстрых электрозарядных станций будут установлены в Беларуси.