Правительство профинансирует развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока

Девять дальневосточных регионов получат средства на реализацию планов социального развития центров экономического роста. Распоряжение о направлении на эти цели более 2,9 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА AmurMedia.
Федеральное финансирование предназначено для Бурятии и Якутии, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краёв, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа.
Ещё одна из целей выделения бюджетных средств — оказание мер государственной помощи промышленным предприятиям, которые производят широкую линейку технологичной продукции в республиках Бурятия и Якутия, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Магаданской областях и Чукотском автономном округе.
Говоря о принятом решении на заседании правительства 7 ноября, Михаил Мишустин отметил, что все запланированные мероприятия должны выполняться в срок и в полном объёме, чтобы и дальше обеспечивать в этом макрорегионе опережающий рост экономики, развитие социальной сферы и повышать уровень жизни людей.
Как сообщается на сайте кабмина, правительство поддерживает реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока на регулярной основе с 2018 года. Программа такой поддержки была запущена по инициативе президента. Её главная цель — сделать города и поселения макрорегиона современными и привлекательными. Благодаря федеральному финансированию за последние шесть лет в регионах ДФО были построены и отремонтированы сотни объектов социальной, инженерной, городской, транспортной инфраструктуры, в том числе детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения, дороги и котельные.