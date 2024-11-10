Правительство профинансирует развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока

Как сообщается на сайте кабмина, правительство поддерживает реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока на регулярной основе с 2018 года. Программа такой поддержки была запущена по инициативе президента. Её главная цель — сделать города и поселения макрорегиона современными и привлекательными. Благодаря федеральному финансированию за последние шесть лет в регионах ДФО были построены и отремонтированы сотни объектов социальной, инженерной, городской, транспортной инфраструктуры, в том числе детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения, дороги и котельные.