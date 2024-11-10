В районах Татарстана за 329 млн рублей построят более 30 ФАП

Так, новые ФАП появятся в Балтасинском, Азнакаевском, Алькеевском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Кукморском, Лаишевском, Лениногорском, Пестречинском, Сармановском, Нурлатском, Тукаевском, Ютазинском и других районах. Сдать объекты планируется до 1 декабря 2025 года.