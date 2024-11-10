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В районах Татарстана за 329 млн рублей построят более 30 ФАП

В 34 населенных пунктах Татарстана построят новые фельдшерско-акушерские пункты. На проведение работ будет направлено 329,5 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Источник: ИА Татар-информ

Так, новые ФАП появятся в Балтасинском, Азнакаевском, Алькеевском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Кукморском, Лаишевском, Лениногорском, Пестречинском, Сармановском, Нурлатском, Тукаевском, Ютазинском и других районах. Сдать объекты планируется до 1 декабря 2025 года.

Строительство профинансируют из бюджетов России и Татарстана. Заказчик — ГИСУ РТ.

Напомним, что фельшерско-акушерские пункты строятся в рамках национального проекта «Здравоохранение», который реализуется в стране по указу Президента Владимира Путина.