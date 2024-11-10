Парк сельхозтехники Башкирии пополнили на 450 единиц

В хозяйствах республики появились современные тракторы и комбайны. Всего за этот период приобрели две тысячи 70 единиц техники на 9,7 млрд рублей, сообщает правительство.
По словам и.о. премьер-министра правительства республики Андрея Назарова, до 2030 года планируют приобрести три тысячи тракторов, 250 кормоуборочных и 1200 зерноуборочных и комбайнов.
— Это позволит довести нагрузку на зерноуборочные комбайны до 350 га на единицу, повысить энергообеспеченность и проводить посевные работы за 8−10 дней, обмолот зерновых — не более 30 дней, — отметил он.