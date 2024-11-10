В Омске потратили миллионы на горку

Стоимость ледяной горки в Омской крепости в этом году составит более двух миллионов рублей. Мэрия Омска опубликовала заявку на сайте госзакупок. Речь идёт об обустройстве праздничной локации на территории Омской крепости. Именно здесь в этом году пройдёт главная городская ёлка и ночная встреча 2025 года.