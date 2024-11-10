В Омске потратили миллионы на горку

Стоимость ледяной горки в Омской крепости в этом году составит более двух миллионов рублей. Мэрия Омска опубликовала заявку на сайте госзакупок. Речь идёт об обустройстве праздничной локации на территории Омской крепости. Именно здесь в этом году пройдёт главная городская ёлка и ночная встреча 2025 года.
Само создание горки изо льда обойдётся в 1,6 миллионов. Ещё 780 тысяч рублей пойдёт на ей праздничное оформление и обеспечение средствами безопансости.
Появятся в крепости и ледяные фигуры. Их стоимость оценили чуть более чем в один миллион рублей. Ещё 1,5 миллиона рублей направят на создание ледового городка и ледяных фигур у Омского цирка.
Ранее мы писали, что в Омске заработал первый новогодний фонтан.
Напомним также, что в этом году массовые гуляния запланированы в Омской крепости 31 декабря с 23:30 до 1 января (3-х часов ночи). С Новым 2025 годом в полночь в историческом центре Омска горожан поздравит глава государства. В Омской крепости организуют трансляцию на большом экране.