На борьбу со снегопадами и гололедом в Перми бросят более трехсот машин

В Перми начался сезон погодных неурядиц. В субботу во время оттепели на дорогах и тротуарах подтаял лед, а сегодня утром, в воскресенье, прошел ледяной дождь. В ближайшие дни ожидается похолодание, будет идти то снег, то дождь.