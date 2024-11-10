На борьбу со снегопадами и гололедом в Перми бросят более трехсот машин

В Перми начался сезон погодных неурядиц. В субботу во время оттепели на дорогах и тротуарах подтаял лед, а сегодня утром, в воскресенье, прошел ледяной дождь. В ближайшие дни ожидается похолодание, будет идти то снег, то дождь.
Глава Перми совершил очередной выезд, чтобы проверить готовность подрядных организаций к погодным испытаниям.
— Всего в городе к зимнему сезону подготовлено 345 единиц техники, в том числе, 86 мини-тракторов, которые будут убирать тротуары, — сообщил Эдуард Соснин. — В субботу на уборку территорий и дорог выходили 145 единиц и 115 сотрудников.
Для сравнения: в прошлом году подрядчики имели 262 единицы техники, из них 72 единицы — средства малой механизации.
В горадминистрации сообщили, что в период особо продолжительных снегопадов подрядчики могут привлекать наемную технику для вывоза снега.