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В Усолье-Сибирском строят новое жилье для переселенцев из аварийного фонда

В Усолье-Сибирском ведется строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Источник: Соцсети

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На улице Красных Партизан строят 2 блок-секции площадью 4,49 тыс. кв. м (87 квартир).

Глава региона Игорь Кобзев призвал компанию-подрядчика ускорить работы, а муниципалитет и министерство строительства Иркутской области — взять их под контроль.

В Усолье-Сибирском также возводится первый в регионе ЖК по механизму комплексного развития территорий. Первая блок-секция была сдана в январе 2024 года, завершено строительство еще одной блок-секции на 24 квартиры.

В городе уже расселено 5,6 тыс. кв. м жилья, осталось расселить еще 9,1 тыс. кв. м.

строительство