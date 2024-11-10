В Усолье-Сибирском строят новое жилье для переселенцев из аварийного фонда

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
На улице Красных Партизан строят 2 блок-секции площадью 4,49 тыс. кв. м (87 квартир).
Глава региона Игорь Кобзев призвал компанию-подрядчика ускорить работы, а муниципалитет и министерство строительства Иркутской области — взять их под контроль.
В Усолье-Сибирском также возводится первый в регионе ЖК по механизму комплексного развития территорий. Первая блок-секция была сдана в январе 2024 года, завершено строительство еще одной блок-секции на 24 квартиры.
В городе уже расселено 5,6 тыс. кв. м жилья, осталось расселить еще 9,1 тыс. кв. м.