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Транспортный обход села Шерагул в Тулунском районе получил положительное заключение экспертизы

Проектная документация по строительству транспортного обхода села Шерагул в Тулунском районе по трассе Р-255 «Сибирь» получила положительное заключение Главгосэкспертизы.

Источник: IRK.RU

Это позволит приступить к строительству в 2025 году при условии выделения финансирования. Об этом сообщает сайт ИРК. РУ.

Новый обход длиной 11,2 километра с четырьмя полосами движения, разворотными петлями, освещением, остановочными пунктами и надземным пешеходным переходом позволит вывести транзитный транспорт из села и улучшить дорожные условия.

Важной частью объекта является путепровод, который позволит устранить одноуровневое пересечение федеральной трассы и Восточно-Сибирской железной дороги. В данный момент участок федеральной трассы протяженностью 4,2 километра проходит через центральную улицу Шерагула, а железнодорожный переезд на 1513 километре трассы Р-255 «Сибирь» затрудняет движение транспорта.