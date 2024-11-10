Субсидию на сырье получила семейная пекарня в Хабаровском крае

Они обеспечивают хлебом и выпечкой несколько поселков региона.
Как сообщили в краевом правительстве, каждый день пекарня выпускает 3,5 тысяч булок хлеба, 1500 булочек, 400 батонов. Он поступает на прилавки поселков Корфовский, Хор, Переяславка и села Сосновка. Сумма субсидии в этом году составила 196 тысяч рублей, деньги выделены в рамках краевой программы поддержки предпринимательства.
Пекарня начала работать в 1997 году. Всего здесь производят больше 90 наименований продукции, постоянно расширяют ассортимент. В 2024 году, например, начали выпекать хлеб «Венский» с семечками, пампушки с чесноком и укропом, сдобы с двойной начинкой.