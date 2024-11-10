Олбани
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Субсидию на сырье получила семейная пекарня в Хабаровском крае

В Хабаровском крае семейная пекарня Адамовых «Золотой колос»‎ получила субсидию на возмещение затрат на сырье.

Источник: РИА "Новости"

Они обеспечивают хлебом и выпечкой несколько поселков региона.

Как сообщили в краевом правительстве, каждый день пекарня выпускает 3,5 тысяч булок хлеба, 1500 булочек, 400 батонов. Он поступает на прилавки поселков Корфовский, Хор, Переяславка и села Сосновка. Сумма субсидии в этом году составила 196 тысяч рублей, деньги выделены в рамках краевой программы поддержки предпринимательства.

Пекарня начала работать в 1997 году. Всего здесь производят больше 90 наименований продукции, постоянно расширяют ассортимент. В 2024 году, например, начали выпекать хлеб «Венский»‎ с семечками, пампушки с чесноком и укропом, сдобы с двойной начинкой.

экономика