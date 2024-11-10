Два участка дорог на Арсеньев в Приморье отремонтируют к концу ноября

К декабрю дорожные службы должны завершить ремонт двух участков дорог на Арсеньев в Приморье. Первый участок — отрезок трассы Осиновка — Рудная Пристань. Второй проходит между посёлком Николаевкой и селом Многоудобным. Ход работ лично контролирует глава региона Олег Кожемяко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на правительство края.
Губернатор проинспектировал два участка дороги, где сейчас идут ремонтные работы.
Первым участком стал отрезок трассы Осиновка — Рудная Пристань между Осиновкой и Ивановкой. Подрядчику до конца ноября осталось уложить здесь три километра асфальта. Пока этот отрезок в грунте.
По словам подрядчика, в понедельник группировка дорожников будет усилена еще одним асфальтоукладочным комплексом, чтобы ускорить завершение работ.
«Смотрим ход работ на трассе возле Осиновки. Три километра дорог в грунте, который нужно выровнять, заасфальтировать до конца ноября. Погода позволяет. Еще 10−15 дней можно работать. Надеюсь, подрядчик выполнит свои обязательства», — подчеркнул, находясь, на объекте, Олег Кожемяко.
«Это участок трассы от Николаевки до Многоудобного. Дорога имеет большое значение. Она связывает арсеньевскую трассу с Штыково, Шкотово, Находкой. По ней ехать гораздо удобнее, чем делать крюк. Дорога будет приведена в нормальное состояние и даст возможность жителям Находки, Шкотово выезжать в Арсеньев по более короткому пути», — заявил Олег Кожемяко.
Он уточнил также, что в следующем году спецслужбы продолжат приводить в порядок эту трассу.
Напомним, по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в следующем году планируется отремонтировать порядка 180 километров дорог регионального значения и порядка 21 километра дорог местного значения.
Кроме того, в этом году была разработана проектная документация на ремонт мостов в 2025 году. Основная часть контрактов уже заключена. Работы начнутся с марта и будут завершены до конца года. Всего планируется отремонтировать 24 моста.