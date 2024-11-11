Девелопер «Сибирского квартала» планирует построить еще один ЖК в Перми

Девелопер ЖК «Сибирский квартал» учредил новую строительную компанию — ООО СЗ «Сибирский квартал 1». Как указано в сервисе Kartoteka.ru, организация создана в Перми 11 октября. Ее единственным учредителем является ООО СЗ «Сибирский квартал» — застройщик жилого комплекса с одноименным названием на ул. Белинского, 35. Возглавила новую организацию Ирина Мамаева, директор СЗ «Сибирский квартал».
В девелоперской компании «Сибирский квартал» прокомментировали, что строящийся жилой комплекс бизнес-класса у площади Карла Маркса вызывает высокий уровень спроса у покупателей. «Мы видим, что жилье подобного уровня востребовано, и планируем развивать данное направление — для улучшения качества жилья, комфорта будущих покупателей, а также для развития архитектурной эстетики в городе», — пояснили в «Сибирском квартале». Для строительства ЖК, сравнимого уровню с «Сибирским кварталом», застройщик рассматривает возможность участвовать в торгах на право комплексного развития территорий, которые будут объявлять в Перми, добавили в компании.
Учредителями ООО СЗ «Сибирский квартал» являются пермский венчурный инвестор Евгений Жуланов (70%) и Наталья Котова (30%). Компания получила разрешение на возведение одноименного ЖК весной 2024 года. Объект строится на земельном участке по ул. Белинского, 35, площадью 6 тыс. кв. м. Через дорогу от новостройки расположено здание «Галургии». Три дома в составе комплекса будут переменной высотности — 7, 9 и 16 этажей. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, ввести ЖК в эксплуатацию планируется в I квартале 2027 года.