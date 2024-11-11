Девелопер «Сибирского квартала» планирует построить еще один ЖК в Перми

В девелоперской компании «Сибирский квартал» прокомментировали, что строящийся жилой комплекс бизнес-класса у площади Карла Маркса вызывает высокий уровень спроса у покупателей. «Мы видим, что жилье подобного уровня востребовано, и планируем развивать данное направление — для улучшения качества жилья, комфорта будущих покупателей, а также для развития архитектурной эстетики в городе», — пояснили в «Сибирском квартале». Для строительства ЖК, сравнимого уровню с «Сибирским кварталом», застройщик рассматривает возможность участвовать в торгах на право комплексного развития территорий, которые будут объявлять в Перми, добавили в компании.