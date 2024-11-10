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Молдова будет развивать региональный туризм

Парламент одобрил поправки к закону о туристической деятельности в Молдове.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Региональный туризм в Молдове будет развиваться на основе обновленной законодательной базы. Для модернизации сферы туризма в стране парламентом были приняты в первом чтении поправки к закону Об организации и осуществлении туристической деятельности в Республике Молдова.

Поправки предусматривают в частности пересмотр таких понятий как туристический путеводитель и направление, информационный указатель, туристическое ориентирование и прочее. Организации по управлению туристическими направлениями могут быть образованы как органами власти, так и профорганизациями с целью продвижения регионов как туристических направлений. Порядок их создания и деятельности будет утвержден правительством в соответствии с практикой Всемирной туристской организации.

Также будет регламентирована работа Национального офиса по туризму, публичному учреждению в ведении Министерства культуры. Хотя это ведомство было создано в 2023 году, до сих пор его деятельность не регулировалась законом.

Документ также предусматривает введение правил, устанавливающих полномочия Минкультуры по разработке и утверждению положения о механизме безвозмездного финансирования проектов некоммерческих организаций в сфере туризма.

Разработанный Министерством культуры законопроект должен быть рассмотрен парламентом во втором чтении.

туризм и отдых