Молдова будет развивать региональный туризм

Поправки предусматривают в частности пересмотр таких понятий как туристический путеводитель и направление, информационный указатель, туристическое ориентирование и прочее. Организации по управлению туристическими направлениями могут быть образованы как органами власти, так и профорганизациями с целью продвижения регионов как туристических направлений. Порядок их создания и деятельности будет утвержден правительством в соответствии с практикой Всемирной туристской организации.