Минский аэропорт: рейсы в Москву выполняются по расписанию

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. В Национальном аэропорту Минск Sputnik сообщили, что отмены или задержки вылетов рейсов в московский аэропорт Домодедово нет.
«Все рейсы выполняются по расписанию. Изменений на данный момент нет», — сообщили в Национальном аэропорту.
Там уточнили, что в московский аэропорт Домодедово из Национального аэропорта Минск совершаются регулярные пассажирские авиаперевозки, аэропорт Жуковский авиарейсов из Минска не принимает.
Как следует из расписания на сайте Национального аэропорта Минск, в настоящее время идет посадка пассажиров на очередной рейс в Домодедово, следующий рейс из Минска в этот аэропорт в 17:35.
После того, как стало известно о том, что аэропорт Шереметьево также ввел ограничения, в аэропорту Минска сообщили, что продолжают работать по обычному расписанию.
«Аэропорт работает в штатном режиме, отмены рейсов из Москвы нет», — сообщили Sputnik в Национальном аэропорту Минск. И добавили, что рейс в Домодедово на 10:00 вылетел из Минска.
В воскресенье утром было введено временное ограничение работы московских аэропортов Домодедово и Жуковский, позднее аналогичную меру приняли в аэропорту Шереметьево. В Росавиации заверили, что экипажи гражданских самолетов, авиадиспетчеры, а также другие службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.