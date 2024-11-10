Ещё одну дорогу начали ремонтировать в Феодосийском округе

В Феодосийском округе начался ремонт ещё одной дороги. Она соединяет посёлки Щебетовка и Курортное, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на социальные сети главы муниципалитета Игоря Ткаченко.
Частичный ремонт трассы начали ещё в прошлом году. Тогда специалисты установили остановки и отремонтировали часть дорожки для пешеходов. Сейчас работы ведутся в полном объёме, обновляется дорожное покрытие проезжей части. Кроме того, планируется благоустроить тротуар до посёлка Курортного.
«Ремонт дорог внутри поселка Курортного пока проводиться не будет, так как основная улица Науки не входит в улично-дорожную сеть муниципалитета, а находится в ведении Карадагского природного заповедника. После передачи дороги в муниципалитет, сможем провести анализ ее состояния и по результатам включить в перечень дорог, нуждающихся в ремонте», — прокомментировал Игорь Ткаченко.