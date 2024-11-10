Ещё одну дорогу начали ремонтировать в Феодосийском округе

«Ремонт дорог внутри поселка Курортного пока проводиться не будет, так как основная улица Науки не входит в улично-дорожную сеть муниципалитета, а находится в ведении Карадагского природного заповедника. После передачи дороги в муниципалитет, сможем провести анализ ее состояния и по результатам включить в перечень дорог, нуждающихся в ремонте», — прокомментировал Игорь Ткаченко.