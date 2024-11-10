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В мэрии Новосибирска заявили, что дороги к зиме готовы

Дорожное полотно проверили, нарушений не выявили.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске завершён осмотр дорожной инфраструктуры на предмет готовности к зиме, проведённый по инициативе прокуратуры Новосибирской области. Как сообщили в мэрии, муниципальные службы полностью готовы к функционированию при низких температурах.

Исполняющий обязанности первого заместителя мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев подтвердил наличие необходимых запасов противогололёдных средств и готовность специализированной техники. Процессы по уборке снега и обработке дорог уже начаты. Прокуратура Новосибирской области, в свою очередь, предупредила мэрию о важности соблюдения нормативов в области безопасности дорожного движения. Однако, в официальном заявлении подчеркнуто, что на данный момент серьёзных нарушений в содержании городской улично-дорожной сети нет.