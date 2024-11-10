В мэрии Новосибирска заявили, что дороги к зиме готовы

Исполняющий обязанности первого заместителя мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев подтвердил наличие необходимых запасов противогололёдных средств и готовность специализированной техники. Процессы по уборке снега и обработке дорог уже начаты. Прокуратура Новосибирской области, в свою очередь, предупредила мэрию о важности соблюдения нормативов в области безопасности дорожного движения. Однако, в официальном заявлении подчеркнуто, что на данный момент серьёзных нарушений в содержании городской улично-дорожной сети нет.