Двухуровневую магистраль до Индустриального района в Перми запустят в 2025 году

Как отметил в своем ТГ-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, пермяки очень ждут, когда будет завершено строительство дорожного объекта, который улучшит сообщение центра Перми с Индустриальным районом и облегчит горожанам путь до аэропорта, разгрузив улицы Столбовую, Крисанова и Карпинского.