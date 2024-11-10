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Двухуровневую магистраль до Индустриального района в Перми запустят в 2025 году

Соответствующее поручение минтрансу Прикамья дал губернатор Дмитрий Махонин.

Источник: соцсети

Как отметил в своем ТГ-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, пермяки очень ждут, когда будет завершено строительство дорожного объекта, который улучшит сообщение центра Перми с Индустриальным районом и облегчит горожанам путь до аэропорта, разгрузив улицы Столбовую, Крисанова и Карпинского.

— Поручил краевому минтрансу контролировать завершение работ в срок и запустить движение в третьем квартале 2025 года, — сообщил Дмитрий Махонин.

На днях был завершен первый этап возведения двухуровневой развязки у «Пермь Экспо» на перекрестке улиц Крисанова и шоссе Космонавтов.

На втором этапе предстоит продление дороги по улице Крисанова со строительством моста через Данилиху и участка от улицы Пушкина до Столбовой.