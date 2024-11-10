Сколько льготных кредитов на отечественные товары взяли белорусы с начала года

С начала года и по настоящее время Беларусбанк выдал уже более 300 млн таких кредитов, предназначенных для покупки товаров отечественного производства. Их выдают на три года под фиксированную ставку 4% годовых.
Как отмечают в банке, лидерами продаж с использованием таких кредитов являются мебель, холодильники, сантехника и плитка. Всего по этой кредитной линии можно приобрести более 29 групп отечественных товаров.
Список этих товаров несколько раз расширялся. В последний раз в него добавили пеллетные и электрические котлы, а также электрообогреватели.