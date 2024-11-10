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Сколько льготных кредитов на отечественные товары взяли белорусы с начала года

До конца года Беларусбанк планирует выдать гражданам более 400 млн рублей в рамках кредитной линии «На родныя тавары». Спрос на этот вид кредитования растет, заявил в проекте БелТА «Страна говорит» директор департамента кредитования населения банка Виктор Агеев.

Источник: AP 2024

С начала года и по настоящее время Беларусбанк выдал уже более 300 млн таких кредитов, предназначенных для покупки товаров отечественного производства. Их выдают на три года под фиксированную ставку 4% годовых.

Как отмечают в банке, лидерами продаж с использованием таких кредитов являются мебель, холодильники, сантехника и плитка. Всего по этой кредитной линии можно приобрести более 29 групп отечественных товаров.

Список этих товаров несколько раз расширялся. В последний раз в него добавили пеллетные и электрические котлы, а также электрообогреватели.