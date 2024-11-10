Молдавия попросила «Газпром» внести ясность по поставкам газа

«Если “Газпром” в декабре не зарезервирует мощности на январь, то только 31 декабря станет ясно, есть ли новый транзитный контракт через Украину. Мне бы хотелось знать это до 31 декабря, чтобы мы могли организовать альтернативные маршруты. У “Газпрома” есть контракт на поставку газа с “Молдовагазом”, но проблема в том, как он будет выполнять свои контрактные обязательства», — заявил Парликов журналистам.