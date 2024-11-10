Автоэксперт Кадаков: мировые автогиганты не преодолеют кризис без господдержки

«Если говорить про “большую немецкую тройку”, то я думаю, что они справятся с ситуацией. ~С высокой долей вероятности они опять уйдут в реальный премиум.~ Они много лет захватывали более низкий сегмент доступными моделями, но потребитель этих машин в Европе понес наибольшие потери в благосостоянии», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.