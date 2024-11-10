Автоэксперт Кадаков: мировые автогиганты не преодолеют кризис без господдержки

Ушедших из России глобальных игроков автомобильной промышленности накрыла волна рецессии: у Volkswagen, Audi, Bantley, Nissan, Toyota, BMW, Peugeot, Citroen и других упали продажи и, как следствие, прибыль. Компании готовятся сокращать тысячи рабочих мест и закрывать заводы. О том, что случилось с мировыми автогигантами, и чем это им грозит — в материале «Газеты.Ru».
Новости о том, что гранды мирового автопрома готовятся к жестким мерам экономии в последние месяцы появляются стремительно. Так, в 8 ноября стало известно, что немецкая автокомпания Audi готовится сократить 4,5 тыс. рабочих из-за сильного снижения продаж, пишет агентство Reuters.
Прибыль Audi упала рекордно — на 91% — с 1,2 млрд евро за III квартал 2023 года до 106 млн за аналогичный период этого года.
Аналогичные планы у японского автогиганта Nissan, который намеренуволить 9 тыс. сотрудников заводов из-за снижения продаж и убытков.
Гендиректор Nissan Макодо Учита, представляя результаты завершившегося в сентябре финансового квартала, заявил, что Nissan сократит 6% от коллектива, насчитывающего 133 тыс. человек. Глава компании также пообещал, что его зарплата будет урезана на 50%, аналогичные финансово-дисциплинарные меры коснутся и других членов руководства японской фирмы.
Финансовые показатели снизились и у немецкого концерна BMW, который заявил о снижении оборота ниже прогнозных показателей. По итогам III квартала этого года выручка баварского автопроизводителя снизилась до €32,41 млрд против €38,46 млрд — ~на 16% год к году~.
Реальные результаты BMW оказались на €0,9 млрд ниже, чем обнародованный ранее консенсус-прогноз. Мировые продажи автомобилей марки BMW и входящих в этот концерн Mini и Rolls-Royce снизились в прошедшем квартале на 13%, до 541 тыс. машин.
Снижение оборота на 27% зафиксировал и итало-американская мегакорпорация Stellantis (объединила автоконцерны Fiat-Chrysler и Peugeot-Citroen). Его выручка по итогам III квартала также оказалась ниже прогнозируемой и составила €33 млрд, а продажи автомобилей по всему миру снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года стоимость акций Stellantis упала на 41%.
Даже самый крупный автоконцерн мира — японская ~Toyota — в среду 6 ноября отчиталась о первом за два года падении квартальной прибыли~ из-за снижения продаж и проблем с выпуском автомобилей на двух наиболее важных рынках — в Японии и США. Это сильно замедлило недавний рост японского автопроизводителя, уточняет Reuters.
Рабочие бастуют.
На фоне намерения руководства Volkswagen закрыть минимум три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест рабочие немецкого автогиганта провели серию забастовок.
Одна из них состоялась в Оснабрюке, где расположено предприятие, находящееся в зоне наибольшего риска. ~В предупредительной акции под эгидой профсоюза IG Metall приняли участие 250 человек. К ним присоединились сотрудники BMW и крупнейшего немецкого производителя автокомпонентов Bosch, который также страдает от недостатка спроса на автокомпоненты.~
Руководство Volkswagen зафиксировало по итогам квартала падение прибыли на 42%, до трехлетнего минимума, и призвало работников согласиться на сокращение зарплат на 10% в рамках мер по борьбе с убытками, пишет Reuters. Переговоры между руководством концерна и профсоюзами продолжатся 21 ноября, закрытие заводов в Германии остается на повестке дня.
Худший результат со времен пандемии.
В Китае, на крупнейшем авторынке мира, основные немецкие автопроизводители продемонстрировали в III квартале 2024 года худший результат со времен пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
По сравнению со II кварталом ~продажи BMW в Китае упали на 30%, у Mercedes-Benz — на 13%~ из-за низкого спроса на самые дорогие модели S-Class и Maybach, ~у марки Volkswagen — на 15%, а у Porsche — на 19%.~
За последние пять лет совокупная доля немецких автоконцернов на китайском рынке упала с четверти до 14%,
а в сегменте электромобилей она еще меньше: машины немецких брендов занимают всего 10% местного рынка, доминируют в Китае электромобили местного производства.
В связи с низким спросом на электромобили Audi в Китае компания уже приняла окончательное решение закрыть свой завод в Брюсселе, где собираются, в частности, кроссоверы Q8 e-tron. Завод в столице Бельгии работал с 1949 года.
Модельный ряд сокращать.
К нынешнему сложному финансовому состоянию ведущих мировых автопроизводителей привел ряд факторов, включая жесткую конкуренцию с китайскими автопроизводителями, снижение продаж машин в Европе и высокие затраты на разработку электрических автомобилей при низком спросе на них, объясняют эксперты.
«Если говорить про “большую немецкую тройку”, то я думаю, что они справятся с ситуацией. ~С высокой долей вероятности они опять уйдут в реальный премиум.~ Они много лет захватывали более низкий сегмент доступными моделями, но потребитель этих машин в Европе понес наибольшие потери в благосостоянии», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.
Продажи таких моделей, как Mercedes A-Class и B-Class, Audi A1, A2, A3 и BMW 1 Series, 2 Series, в нынешней ситуации снизились сильнее всего, добавляет он. На китайском рынке европейским автопроизводителям трудно конкурировать с местными компаниями прежде всего в сегменте электромобилей: ~более 50% рынка тяговых батарей находится под контролем Китая,~ приводит пример он.
«Кроме того, тайно или явно, китайское правительство субсидирует своих автопроизводителей, в результате цена машин получается доступнее, чем у конкурентов», — заключил Мосеев.
Нужны деньги со стороны.
Столкнувшимся с трудностями европейским автогигантам потребуется государственная поддержка, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
«Без государственной поддержки, реструктуризации или продажи части активов более сильным игрокам европейцы вряд ли обойдутся. ~Многие автогиганты еще не оправились от пандемийного кризиса, плюс бесконечное необдуманное давление “зеленой” повестки.~ У многих проблемы в Китае, дорожающие энергоносители и проседание продаж в Европе», — перечисляет Кадаков причины кризиса в европейских и японских автокомпаниях в беседе с «Газетой.Ru».
По его мнению, европейским автопроизводителям придется избавляться от убыточных активов и больше кооперироваться друг с другом для совместной разработки агрегатов.
Снижение продаж зарубежных брендов в Китае объясняется тем, что китайцы стали чаще покупать машины национальных автокомпаний, причем больше всего это касается электромобилей, разработка и выпуск которых в Китае активно субсидируются государством.
«В первую очередь эти машины доступнее. ~Психологический фактор в том, что жители Китая выбирают китайские машины, тоже есть~ — может быть это патриотизм или просто мода — желание показать, что ты купил отечественное», — заключил Кадаков.