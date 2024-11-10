В Новороссийске построят современную гандбольную арену

Он отметил, что для женской команды «Черноморочка» уже есть два проекта для строительства современной спортивной арены. Оба варианта подготовили его инженеры. Первый проект рассчитан на объект вместительностью на 2000 зрителей, его предварительная стоимость оценивается около 400 млн рублей. Второй объект, по словам Шишкарева, не менее интересный, но на 500 мест меньше, хотя его стоимость значительно дороже — два млрд рублей.