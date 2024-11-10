Олбани
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан увеличит экспорт продукции в Приморский край

Ожидается участие делегации Приморского края в Ташкентской международной туристической ярмарке «Туризм на шелковом пути—2024».

Источник: Freepik

ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Вопросы прямого экспорта продукции, производимой в Узбекистане обсудили в ходе встречи сотрудников Генерального консульства республики с представителями правительства Приморского края России, сообщает ИА «Дунё».

Помимо перспектив сотрудничества между регионами Узбекистана и Приморским краем в торгово-экономической и инвестиционной сферах, речь шла о взаимодействии в области туризма и трудовой миграции.

21—23 ноября ожидается участие делегации Приморского края в Ташкентской международной туристической ярмарке.

В целях дальнейшего развития товарооборота между регионами двух стран в ходе переговоров предложили включить в состав делегации бизнесменов и представителей бизнес-кругов края.

«Это связано также с высоким спросом на продукцию, выращенную и произведенную в Узбекистане, в том числе фрукты и овощи, продукты питания, сухофрукты, консервы и другие», — говорится в сообщении.