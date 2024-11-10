Узбекистан увеличит экспорт продукции в Приморский край

ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Вопросы прямого экспорта продукции, производимой в Узбекистане обсудили в ходе встречи сотрудников Генерального консульства республики с представителями правительства Приморского края России, сообщает ИА «Дунё».
Помимо перспектив сотрудничества между регионами Узбекистана и Приморским краем в торгово-экономической и инвестиционной сферах, речь шла о взаимодействии в области туризма и трудовой миграции.
В целях дальнейшего развития товарооборота между регионами двух стран в ходе переговоров предложили включить в состав делегации бизнесменов и представителей бизнес-кругов края.
«Это связано также с высоким спросом на продукцию, выращенную и произведенную в Узбекистане, в том числе фрукты и овощи, продукты питания, сухофрукты, консервы и другие», — говорится в сообщении.