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В Приангарье планируют построить путепровод над Транссибом

ИРКУТСК, 10 ноября./ТАСС/. Путепровод над Транссибирской железной дорогой (Транссиб) планируют построить на 1 513-м км трассы Р-255 «Сибирь» при создании транспортного обхода села Шерагул в Тулунском районе. Проект одобрен Главгосэкспертизой, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Источник: РИА "Новости"

«В этом месте машины могут стоять часами, ожидая возможности проехать. Сам многократно был в такой ситуации. Об этой проблеме знают в Росавтодоре. Разработан и получил положительное заключение Главгосэкспертизы проект транспортного обхода села с путепроводом над железной дорогой», — сообщил губернатор.

Сейчас на 1 513-м км трассы Р-255 «Сибирь» находится единственное в регионе одноуровневое пересечение федеральной трассы и Транссиба. Участок трассы проходит по центральной улице села Шерагул и сильно загружен. Обход с путепроводом позволит вынести транзит за пределы населенного пункта и улучшить дорожные условия.

Кобзев уточнил, что длина четырехполосного обхода составит 11,2 км. При строительстве предусмотрят разворотные петли, надземный пешеходный переход, освещение и остановочные пункты. Максимальная разрешенная скорость на участке увеличится с 60 до 90 км/ч. Источники и объемы финансирования работ предстоит определить на федеральном уровне.

строительство