В Приангарье планируют построить путепровод над Транссибом

«В этом месте машины могут стоять часами, ожидая возможности проехать. Сам многократно был в такой ситуации. Об этой проблеме знают в Росавтодоре. Разработан и получил положительное заключение Главгосэкспертизы проект транспортного обхода села с путепроводом над железной дорогой», — сообщил губернатор.