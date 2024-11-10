Чебан: у «Молдовагаза» нет проблем с закупкой газа для Молдовы

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Компания «Молдовагаз» не испытывает сложностей с закупкой голубого топлива для потребителей в Молдове. Об этом заявил врио главы предприятия Вадим Чебан в связи с появившимися в публичном пространстве сообщениями о возможных проблемах с поставками.