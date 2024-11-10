Олбани
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чебан: у «Молдовагаза» нет проблем с закупкой газа для Молдовы

Врио главы АО «Молдовагаз» рассказал, как сейчас проходят закупки голубого топлива для потребителей в Молдове.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Компания «Молдовагаз» не испытывает сложностей с закупкой голубого топлива для потребителей в Молдове. Об этом заявил врио главы предприятия Вадим Чебан в связи с появившимися в публичном пространстве сообщениями о возможных проблемах с поставками.

По его словам, «Молдовагаз» сейчас осуществляет закупки газа двух типов для фиксированных и гибких поставок.

«Сейчас начался отопительный сезон, и потребление очень волатильное, может быть резкий рост, а потом резкое падение. Гибкие поставки нужны, когда возникают такие пики (потребления)», — отметил Чебан в интервью изданию NM.

Он также заявил, что АО «Молдовагаз» закупило газ по потребностям до конца декабря.

«Сейчас мы проводим сессии закупки на январь и февраль следующего года. Самый критический месяц — январь, потому что в феврале возможно падение (цен)», — пояснил Чебан журналистам.

Он также напомнил, все необходимые документы, позволяющие предприятию закупать газ на бирже, были утверждены компанией еще весной этого года.