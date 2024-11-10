На берегу Чистого пруда под Калининградом обустроят набережную с 300-летним дубом

«Наша ландшафтный архитектор — про экоформат. Она фанатка этого дела и постарается максимально сохранить природу с добавлением к ней больше натуральных материалов. Я уверен, что как только набережная здесь появится — это будет очень крутое место притяжения. Сюда люди поедут», — считает специалист ГК «Расцвет».