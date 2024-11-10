На берегу Чистого пруда под Калининградом обустроят набережную с 300-летним дубом

Водоём располагается в посёлке Заозерье Гурьевского округа. Рядом с прудом строят жилой комплекс бизнес-класса. Проект предполагает благоустройство набережной в районе домов. После завершения работ, променад будет доступен для всех. Благоустройство планируют закончить к маю-июню 2026 года. «Мы делаем набережную и передаём её городу, который будет её полностью обеспечивать», — рассказал менеджер.
Вокруг 300-летнего дуба на берегу хотят сделать смотровую площадку. При обустройстве набережной планируют использовать натуральные материалы.
«Наша ландшафтный архитектор — про экоформат. Она фанатка этого дела и постарается максимально сохранить природу с добавлением к ней больше натуральных материалов. Я уверен, что как только набережная здесь появится — это будет очень крутое место притяжения. Сюда люди поедут», — считает специалист ГК «Расцвет».
Жилой комплекс в Заозерье разрешили построить в 2021 году. Он состоит из трёх пятиэтажных домов общей площадью почти 45 тысяч квадратных метров. Документы выдавали компании «СЗ Ярд Инвест». Объекты планируют сдать в 2026-м.