Экономика, ощутимая для населения. Белстат рассказал о доходах и социальном расслоении в Беларуси

Говоря об экономике, Елена Кухаревич отметила, что обычных граждан интересует больше не ВВП, а макроэкономические показатели, такие как инфляция и уровень безработицы в стране.
Она подчеркнула, что эксперты международных организаций могут ошибаться в своих оценках, говоря о прогнозах экономического развития Беларуси.
«На примере той же инфляции. Те меры, которые приняты были в Беларуси по сдерживанию инфляции, оказали значительное влияние на развитие ситуации в стране. Мы с двузначного уровня инфляции в 2022 году (12,8%) достигли 5,8% в 2023 году — уже практически цены не росли. Мы достигли поставленной задачи однозначного уровня инфляции», — привела она цифры.
Для населения эти показатели более ощутимы, подчеркнула Елена Кухаревич.
«Рост уровня доходов и покупательной способности — это ключевое. Ключевое для всех стран мира — это рост благосостояния населения. И в нашей стране очень много внимания уделяется росту материального положения граждан. В том числе растут денежные доходы населения. Если говорить за 30 лет, то у нас уровень реальных денежных доходов увеличился более чем в 10 раз», — рассказала первый зампредседателя.
При этом, отметила Елена Кухаревич, в сравнении с той же Америкой, в Беларуси гораздо ниже уровень социального расслоения общества.
«У нас сегодня соотношение доходов 20% наиболее обеспеченного населения превышает доходы 20% наименее обеспеченного населения в 4 раза. В той же Америке, Великобритании, даже у наших соседей — Литвы, Латвии — он составляет 6−8 раз. Это ощутимо для населения», — сказала она. (Этот показатель называется квинтильная дифференциация доходов, квинтиль — это 20%.).