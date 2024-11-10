Экономика, ощутимая для населения. Белстат рассказал о доходах и социальном расслоении в Беларуси

«Рост уровня доходов и покупательной способности — это ключевое. Ключевое для всех стран мира — это рост благосостояния населения. И в нашей стране очень много внимания уделяется росту материального положения граждан. В том числе растут денежные доходы населения. Если говорить за 30 лет, то у нас уровень реальных денежных доходов увеличился более чем в 10 раз», — рассказала первый зампредседателя.