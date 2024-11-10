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Белстат: соотношение доходов 20% наиболее обеспеченных белорусов превышает доходы 20% наименее обеспеченных в четыре раза

Белстат назвал социальное расслоение наиболее и наименее обеспеченных белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Зампредседателя Национального статистического комитета Беларуси (Белстата) Елена Кухаревич назвала БелТА уровень социального расслоения наиболее и наименее обеспеченных белорусов.

В частности, отмечается, что соотношение доходов 20% наиболее обеспеченных белорусов превышает доходы 20% наименее обеспеченных в четыре раза.

При этом, отметила Елена Кухаревич, в сравнении с той же Америкой, в Беларуси гораздо ниже уровень социального расслоения общества (речь про квинтильную дифференциацию доходов):

— В той же Америке, Великобритании, даже у наших соседей — Литвы, Латвии — он составляет 6 — 8 раз. Это ощутимо для населения.

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