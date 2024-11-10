Министр финансов Беларуси сказал о росте зарплат врачей и учителей в 2025 году

Министр финансов Беларуси Юрий Силиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал о росте зарплат врачей и учителей в 2025 году.
Всего, по словам главы Минфина республики, около 4 миллиардов рублей будет дополнительно направлено на оплату труда. Говоря о работниках бюджетной сферы, Селиверстов напомнил о росте, согласно решению правительства, базовой ставки с 1 ноября 2024-го до 270 рублей.
— А второй блок — это отраслевые надбавки, которые позволят выполнять те параметры, которые заложены в программу социально-экономического развития, — сказал министр.
Отдельно Юрий Селиверстов высказался о заработных платах врачей и учителей. По его словам, сфера здравоохранения по доходам врачей вышла на соотношение до уровня 150% к средней зарплате по экономике.
— Понятно, что зарплата в экономике растет. Это соотношение снижается. Поэтому чтобы его поддержать на 2025 год, на увеличение этих надбавок предусмотрено дополнительно почти 180 миллионов рублей, — отметил Юрий Селиверстов.
Что касается педагогов, то, отметил министр, более 500 миллионов рублей запланировано на то, чтобы зарплата учителей была не менее 100% в экономике.
— Понятно, там есть разные группы педагогов, кто-то [зарабатывает] чуть больше, кто-то чуть меньше, но в целом не ниже уровня заработной платы в экономике, — добавил Селиверстов.
Кроме того, допнадбавки получают работники соцсферы, физкультуры и спорта, культуры.
Тем временем Белстат сообщил, что соотношение доходов 20% наиболее обеспеченных белорусов превышает доходы 20% наименее обеспеченных в четыре раза.
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