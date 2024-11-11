Нацбанк сильно опустил курс евро и курс доллара на 11 ноября после выходных

Национальный банк определил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 11 ноября 2024 года, понедельник. В частности, курс евро и курс доллара понижен после длинных ноябрьских выходных, а курс российского рубля, наоборот, подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 11 ноября, Нацбанк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3312 белорусского рубля, 1 евро — 3,5806 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4197 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали все длинные выходные в Беларуси, с 7 по 10 ноября включительно, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос.
В частности, на 11 ноября, понедельник, курсы валют изменились так: курс 1 доллара США потерял 0,0012 белрубля, курс 1 евро упал на 0,0493 белрубля, а курс 100 российских рублей потяжелел 0,0045 белрубля.
Еще таможня Литвы усиливает контроль на границе с 11ноября — что ждать белорусам.