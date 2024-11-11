В Хабаровске ограждением обнесут не желающих покидать квартиры жителей ГУПРа

Оставшиеся жители ГУПРовского городка в Хабаровске сталкиваются с новыми проблемами. Жильцы оставшихся домов всеми возможными способами пытаются доказать, что дома их — не аварийные, квартиры в них — не продаются. Однако оппоненты в лице мэрии и застройщика намерены во что бы то ни стало реализовать договор РЗТ, заключенный еще в 2017 году. Ранее редакция уже рассказывала о судебных разбирательствах, которые закончились победой жильцов дома № 7А по улице Джамбула. Дома оказались аварийными только на бумаге, по факту сталинки довольно крепкие и ухоженные. Если эту часть проблемы удалось как-то решить, то жильцам домов №№ 114, 112 и 110 придется биться за возможность получить беспрепятственный доступ в свое жилье.
КТО РЕШИЛ ОГОРОДИТЬ ЛЮДЕЙ?
В распоряжение редакции поступило видео, на котором снято, как посреди двора уже стоит спецтехника, а некие граждане — судя по всему, рабочие — уже намереваются устанавливать ограждение. Решение об этом было принято на собрании собственников жилья. И на первый взгляд все выглядит законно.
Для принятия решения об установке ограждения нужно собрать не менее двух третей от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Например, дом № 112 по улице Шеронова, по официальным данным, общей площадью жилых помещений 625 квадратных метров. На сегодняшний день девять квартир из 12 выкуплены и принадлежат застройщику. Таким образом, так называемое большинство собственников, в лице которых выступает один владелец выкупленных квартир — застройщик — единогласно приняло решение (протокол собрания собственников жилья имеется в распоряжении редакции). Живущие в доме люди категорически против изоляции и пропускного режима и пока еще не услышали ответы на свои вопросы.
— Мы к себе домой теперь будем заходить, предъявляя паспорт. Это как понимать? У нас Конституция перестала действовать или вычеркнули пункты, касающиеся жилья? А как же пожарные правила? Нам же ограждение ставят прямо перед окнами, то есть создают все условия, чтобы продали квартиры и съехали, — комментирует Любовь, жительница дома.
— В одном из домов живет 90-летний человек. Ее еще не расселили, скорая к ней уже доехать не сможет из-за ограждений. Кто виноват потом будет, если что-то с ней случится? — спрашивает жительница дома № 110 по улице Шеронова.
— Сейчас владелец выкупленных квартир не следит за своим имуществом. То свет постоянно горит, то элеваторная открыта, то воду отключают. Мы — жильцы, должны тратить время, чтобы хоть как-то добиться управы на тех, кто практически довел дом до бесхозного состояния. Но дом-то крепкий, квартиры пригодны для проживания, — делится эмоциями Елена, еще одна жительница ГУПРа.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
В надзорных ведомствах по поводу установки ограждений, ворот и шлагбаумов не единожды отмечали, что необходимо обеспечить беспрепятственный проезд скорой помощи и других неотложных служб. В случае жильцов многострадального ГУПРа нет ясности, как через глухой забор должна пробираться скорая или пожарная служба. Однако проживающих в доме людей не слышат ни в правоохранительных органах, ни в органах власти. Между тем жильцы дома указывают не только на невозможность договориться, но и на недочеты в протоколе голосования собственников жилья.
— Если проголосовали две трети, почему тогда за установку ограждения высказались 100 процентов собственников? Я точно не голосовала, но мой голос, получается, учли. В графах «За», «Против», «Воздержался» должно стоять процентное соотношение от общего числа квадратуры, — отметила жительница дома.
Однако доводы жильцов, видимо, так и остались неуслышанными, судя по начавшимся работам. Горожане далеко не в первый раз слышат в ответ на свои претензии совет — идите в суд. И рады бы пойти, но… Протокол собрания собственников жилья действительно можно оспорить в течение полугода с момента, когда о нем стало известно. Однако судебные разбирательства могут идти годами, и смогут ли собственники из числа жильцов, оставшиеся в меньшинстве, добиться свободного доступа в свое жилье — неизвестно. А с учетом поднятых пошлин и без того сложная ситуация приобретает мрачные оттенки.
— Подали обращение в Генеральную прокуратуру России. Указали все факты и про забор, и про признание домов аварийными по фиктивным экспертизам, и условия выкупа, которых по сути никто так и не озвучил. И фотографии квартир, которые были предложены в итоге, но к этой жилплощади много вопросов, как по квадратуре, так и по качеству, тоже приложили, — отметила другая жительница Ольга, чьи пожилые родители живут сейчас в сталинке, которая тоже может оказаться за забором.
ОГЛАСКА — СИЛА
При первых же попытках установки ограждения жильцы домов стали вести видеохронику. Происходящее снимают и выкладывают в Сеть. На эти публикации обратили внимание сотрудники следственного комитета. На сегодняшний день получен ответ от 6 ноября о рассмотрении обращения в установленном порядке. В ГУПР также наведался Борис Гладких, руководитель Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Хабаровском крае. Он осмотрел территорию, поговорил с жильцами и предложил организовать встречу жильцов с сотрудниками мэрии и застройщика. Справедливости ради заметим, что аналогичные встречи уже проводились ранее и не принесли ожидаемого результата. Каждая сторона спора о расселении до сих пор остается при своем мнении: застройщику нужна земля, на земле стоят дома, которые нужны людям, а людям нужны нормальные условия жизни, которые зависят от решения муниципалитета. Жильцы и собственники продолжают настаивать, что не являются стороной договора РЗТ, который заключили мэрия и застройщик. Пока идут споры, а тем временем установленный забор от ветра упал на проезжую часть, чем создал дополнительные сложности еще и автолюбителям.
Напомним, ранее ограждение появилось рядом с деревянными домами ГУПРа, что заметно усложнило жизнь жильцов. Однако на эти обстоятельства так никто из правоохранителей и представителей надзорного ведомства внимания не обратил. Последние жильцы покинули свое жилье, с сожалением констатировав, что им не оставили выбора. Ранее сообщалось, что один из домов и вовсе начали разбирать, когда там оставался жилец не расселенной квартиры.