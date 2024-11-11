В Хабаровске ограждением обнесут не желающих покидать квартиры жителей ГУПРа

При первых же попытках установки ограждения жильцы домов стали вести видеохронику. Происходящее снимают и выкладывают в Сеть. На эти публикации обратили внимание сотрудники следственного комитета. На сегодняшний день получен ответ от 6 ноября о рассмотрении обращения в установленном порядке. В ГУПР также наведался Борис Гладких, руководитель Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Хабаровском крае. Он осмотрел территорию, поговорил с жильцами и предложил организовать встречу жильцов с сотрудниками мэрии и застройщика. Справедливости ради заметим, что аналогичные встречи уже проводились ранее и не принесли ожидаемого результата. Каждая сторона спора о расселении до сих пор остается при своем мнении: застройщику нужна земля, на земле стоят дома, которые нужны людям, а людям нужны нормальные условия жизни, которые зависят от решения муниципалитета. Жильцы и собственники продолжают настаивать, что не являются стороной договора РЗТ, который заключили мэрия и застройщик. Пока идут споры, а тем временем установленный забор от ветра упал на проезжую часть, чем создал дополнительные сложности еще и автолюбителям.