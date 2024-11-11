ТЖД для работы в Хабаровском крае закупит инновационные вагоны

Напомним, первый сквозной поезд прошел по Тихоокеанской железной дороге в конце октября этого года, сейчас на линии достраиваются разъезды и промежуточная станция, которая находится в Аяно-Майском районе. Полноценно железная дорога заработает в первой половине 2025 года, тогда же начнет работу и новый порт. По окончании строительства на ТЖД и порту получат работу около трех тысяч человек.