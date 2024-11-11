ТЖД для работы в Хабаровском крае закупит инновационные вагоны

В Хабаровском крае завершается строительство Тихоокеанской железной дороги, которая свяжет Якутию с новым портом на мысе Манорский в Тугуро-Чумиканском районе. Как стало известно корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», грузы на линии будут возить в инновационных вагонах повышенной грузоподъемности.
Ранее сообщалось, что на магистрали планируется запуск 1200 обычных полувагонов подвижного состава, однако владелец Тихоокеанской железной дороги для увеличения грузооборота приобретёт 7000 инновационных полувагонов, которые на первом этапе станут ходить под тягой 15 тепловозов ТЭМ14.
Главное отличие новых вагонов состоит в том, что они имеют усиленные тележки с повышенной осевой нагрузкой. Если в обычном полувагоне можно перевезти около 70 тонн грузов, то в инновационных на семь тонн больше, что позволит при равном количестве вагонов в поезде перевезти больший объем в сторону порта.
Напомним, первый сквозной поезд прошел по Тихоокеанской железной дороге в конце октября этого года, сейчас на линии достраиваются разъезды и промежуточная станция, которая находится в Аяно-Майском районе. Полноценно железная дорога заработает в первой половине 2025 года, тогда же начнет работу и новый порт. По окончании строительства на ТЖД и порту получат работу около трех тысяч человек.