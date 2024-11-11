Аренда однокомнатных квартир в Челябинске начала падать в цене

Исследование провели специалисты «ЦИАН. Аналитики», а опубликовал его результаты «Коммерсант». По этим выкладкам средняя арендная ставка на однокомнатную квартиру в Челябинске составляет 26,6 тыс. рублей в месяц. С октября она ушла вниз примерно на 300 рублей (минус 1%). А вот двухкомнатные квартиры в отличие от «полуторок» (так челябинцы называют однокомнатные квартиры) нисходящий тренд не поддержали. Аренда «двушек» за месяц подорожала на 2,2 тыс. рублей (плюс 6%), достигнув уровня в 36,2 тыс. рублей.
Что касается изменения арендных ставок в разрезе года, то нужно констатировать их рост и на однокомнатные, и на двухкомнатные квартиры в Челябинске. Аренда однокомнатного жилья с ноября 2023 года подорожала на 5,5 тыс. рублей (плюс 26%), а двухкомнатного — на 7,7 тыс. рублей (плюс 27%).
Для сравнения, в настоящий момент в Екатеринбурге съем «однушки» равен 36 тыс. рублей в месяц, а аренда «двушки» обходится в 52 тыс. рублей.