Стоимость коммунальных услуг вырастет во Владивостоке

«Я убеждена в том, что тариф на содержание жилья давно заслуживает внимания… Ту сумму, которую владивостокцы платят сейчас, — они просто не прикрывают все дома», — отметила депутат.
В администрации приморской столицы уточнили, что в ходе принятия решения о поднятии цен была проведена экспертиза действующих тарифов.
«Ключевыми задачами было не только провести расчеты нормативной себестоимости обслуживания и текущего ремонта многоквартирных домов, но и привести в порядок отражающие нормативные затраты», — пояснили в мэрии.
Размер тарифа изменится от типа дома, и его цена варьируется от 16,06 рубля до 38,2 рубля за квадратный метр.
Напомним, что с нынешнего года тарифы на электроэнергию были пересмотрены во многих российских регионах.