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Стоимость коммунальных услуг вырастет во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября, ФедералПресс. С 1 января 2025 года в столице Приморья будет повышен тариф на содержание жилья. Рост произойдет на 20−30%, и это неизбежно. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания Приморского края Надежда Телелюева.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«Я убеждена в том, что тариф на содержание жилья давно заслуживает внимания… Ту сумму, которую владивостокцы платят сейчас, — они просто не прикрывают все дома», — отметила депутат.

В администрации приморской столицы уточнили, что в ходе принятия решения о поднятии цен была проведена экспертиза действующих тарифов.

«Ключевыми задачами было не только провести расчеты нормативной себестоимости обслуживания и текущего ремонта многоквартирных домов, но и привести в порядок отражающие нормативные затраты», — пояснили в мэрии.

Размер тарифа изменится от типа дома, и его цена варьируется от 16,06 рубля до 38,2 рубля за квадратный метр.

Напомним, что с нынешнего года тарифы на электроэнергию были пересмотрены во многих российских регионах.

ЖКХ