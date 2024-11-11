Сроки восстановления дворов после ремонта теплотрасс во Владивостоке сорваны на два месяца

В telegram-канал главы города Константина Шестакова в очередной раз обратились жители микрорайона Первая Речка. Работы на улице Хабаровской затянулись настолько, что траншеи с трубами до сих пор не закопали. Ограждений траншеи не имеют (сигнальные ленточки не в счёт), имеется риск падения в них людей. С наступлением холодного сезона эти риски выше: вдоль траншей приходится ходить в тёмное время суток из-за сокращения светового дня, а с приходом заморозков легко потерять равновесие и свалиться в траншею из-за гололёдных явлений.
Как пишут жители Первой Речки, в МЦУ Владивостока ранее им отвечали, что ограждение вдоль лестницы должны были восстановить ещё к 15 сентября. Затем было обещано восстановить всё благоустройство от ограды до озеленения к 15 октября. Приближается 15 октября, но траншеи и сигнальные ленточки вместо ограды всё ещё на месте.
Администрация Владивостока ранее предупреждала горожан, интересующихся вопросом восстановления благоустройства, что с наступлением отрицательных температур нельзя будет укладывать асфальт, поэтому работы могут быть отложены на следующий сезон. Поэтому складывающаяся ситуация вызывает у горожан уже не обеспокоенность, а бурное негодование. Пока в городе тепло, на минувших выходных даже наблюдалась климатическая аномалия, но погодной отсрочкой рабочие не воспользовались. А температурный фон медленно, но верно движется к нулю, перечёркивая последние надежды горожан на асфальт.