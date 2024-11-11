Сроки восстановления дворов после ремонта теплотрасс во Владивостоке сорваны на два месяца

В telegram-канал главы города Константина Шестакова в очередной раз обратились жители микрорайона Первая Речка. Работы на улице Хабаровской затянулись настолько, что траншеи с трубами до сих пор не закопали. Ограждений траншеи не имеют (сигнальные ленточки не в счёт), имеется риск падения в них людей. С наступлением холодного сезона эти риски выше: вдоль траншей приходится ходить в тёмное время суток из-за сокращения светового дня, а с приходом заморозков легко потерять равновесие и свалиться в траншею из-за гололёдных явлений.