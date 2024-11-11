Прокуратура Хабаровского края нашла 211 нарушений перед подачей отопления в дома

Прокуратура Хабаровского края контролирует прохождение отопительного периода в регионе. Готовность муниципалитетов находится на особом контроле. Уже выявлено 211 нарушений закона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Прокуратура внесла 84 представления, в суд направлен 21 иск, объявлено 48 предостережений.
«При надзорном сопровождении прокуратуры Хабаровска завершен ремонт теплотрассы по ул. Краснореченской, потребителям произведен перерасчет платы за коммунальную услугу ненадлежащего качества. Организовано бесперебойное снабжение 13 многоквартирных домов газом, а также подготовка жилищного фонда к эксплуатации в зимний период времени», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Прокурор Комсомольска-на-Амуре объявил семь предостережений ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям из-за неполноты проведенных мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Благодаря этому удалось вовремя получить паспорт готовности.
Прокурор Верхнебуреинского района проверил исполнение закона о теплоснабжении при использовании котельных в рабочем поселке Чегдомын и поселке Новый Ургал.
Также нашли нарушения при формировании нормативного запаса топлива, из-за чего представление внесли «Хабаровским энергетическим системам». Гендиректора вызвали в прокуратуру. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.