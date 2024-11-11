Прокуратура Хабаровского края нашла 211 нарушений перед подачей отопления в дома

«При надзорном сопровождении прокуратуры Хабаровска завершен ремонт теплотрассы по ул. Краснореченской, потребителям произведен перерасчет платы за коммунальную услугу ненадлежащего качества. Организовано бесперебойное снабжение 13 многоквартирных домов газом, а также подготовка жилищного фонда к эксплуатации в зимний период времени», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.