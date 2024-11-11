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Ограничить аренду квартир мигрантами намерены в Госдуме

Аренда квартир мигрантами должна быть под жёстким контролем — считают депутаты, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Инициативная группа депутатов направила на обсуждение в ГД пакет законопроектов об ограничении аренды квартир мигрантами. По мнению законодателей, приезжие пользуются жилплощадью неуважительно по отношению к соседям.

«Шум, мусор, драки, толпы — так выглядит реальность. Люди опасаются за детей, да и за себя. Владельцев таких квартир найти очень сложно, вызовы полиции только усиливают агрессию мигрантов», — пишет в своем телеграм-канале глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его данным, 85 процентов экономного жилья в Москве занято мигрантами. Новым законом предлагается предоставлять жильё мигрантам только по договору и на максимальный срок аренды в один год.

Слуцкий требует исключить субаренду родственникам, друзьям и землякам. В противном случае узаконить предлагают выселение арендаторов и крупный денежный штраф.

экономика
недвижимость