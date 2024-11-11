В Госдуме предложили сдавать жилье мигрантам только по договору и на год

ЛДПР направила в правительство пакет законопроектов, направленных на ужесточение правил аренды жилья для мигрантов. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что местные жители нередко сталкиваются с шумом, мусором, конфликтами и большим скоплением людей из-за аренды квартир мигрантами. Пакет предложений от ЛДПР включает обязательное заключение договора аренды для мигрантов с ограничением срока аренды до одного года.
Политик также подчеркнул необходимость запрета на субаренду мигрантами своим «родственникам, друзьям и землякам». В случае нарушения условий договора предлагается его расторжение и выселение арендаторов. Предусмотрены меры ответственности не только для иностранных арендаторов, но и для собственников жилья, если они способствуют созданию так называемых «резиновых» квартир. Слуцкий считает, что такие меры помогут восстановить порядок в жилых домах и повысят безопасность граждан.
Ранее сообщалось, что МВД России приступает к аннулированию заключений фиктивных браков иностранцами, которые используют их для получения миграционных статусов.