В Новосибирске масштабно корректируют маршрутную сеть общественного транспорта

В Новосибирске предстоят существенные изменения в работе общественного транспорта. Администрация города подтвердила планы по корректировке девяти маршрутов, которые вступят в силу в 2025 году. Эти изменения напрямую связаны с вводом в эксплуатацию новых транспортных объектов.
Согласно информации пресс-службы мэрии, запуск эстакады на площади Труда повлечёт за собой изменение схемы движения трамваев № 2 и № 8. Оба маршрута перейдут на кольцевое движение. Трамвай № 2 будет курсировать по маршруту «Микрорайон “Чистая Слобода” — Вертковская — Микрорайон “Чистая Слобода”», а маршрут № 8 свяжет «Микрорайон “Чистая Слобода”» и остановку «Котовского» в кольцевом режиме.
Планируется также продление маршрута трамвая № 13 «Гусинобродское шоссе — Писарева» до остановки «Новосибирский автовокзал-Главный». Реализация этого проекта, однако, зависит от завершения строительства новой трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе.
Кроме того, в планах увеличение протяжённости маршрутов троллейбусов № 8 и № 13. Троллейбус № 8 будет доходить до остановки «Ключ-Камышенское плато», а маршрут № 13 — до остановки «ЖК “Европейский берег”». Для улучшения транспортной доступности к «Сибирь-Арене» будут продлены маршруты автобусов № 16, 25, 45к и 88.