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В Новосибирске масштабно корректируют маршрутную сеть общественного транспорта

В 2025 году ожидаются изменения в движении троллейбусов, трамваев и автобусов, связанные с открытием новой транспортной инфраструктуры.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске предстоят существенные изменения в работе общественного транспорта. Администрация города подтвердила планы по корректировке девяти маршрутов, которые вступят в силу в 2025 году. Эти изменения напрямую связаны с вводом в эксплуатацию новых транспортных объектов.

Согласно информации пресс-службы мэрии, запуск эстакады на площади Труда повлечёт за собой изменение схемы движения трамваев № 2 и № 8. Оба маршрута перейдут на кольцевое движение. Трамвай № 2 будет курсировать по маршруту «Микрорайон “Чистая Слобода” — Вертковская — Микрорайон “Чистая Слобода”», а маршрут № 8 свяжет «Микрорайон “Чистая Слобода”» и остановку «Котовского» в кольцевом режиме.

Планируется также продление маршрута трамвая № 13 «Гусинобродское шоссе — Писарева» до остановки «Новосибирский автовокзал-Главный». Реализация этого проекта, однако, зависит от завершения строительства новой трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе.

Кроме того, в планах увеличение протяжённости маршрутов троллейбусов № 8 и № 13. Троллейбус № 8 будет доходить до остановки «Ключ-Камышенское плато», а маршрут № 13 — до остановки «ЖК “Европейский берег”». Для улучшения транспортной доступности к «Сибирь-Арене» будут продлены маршруты автобусов № 16, 25, 45к и 88.