В Новосибирске масштабно корректируют маршрутную сеть общественного транспорта

Кроме того, в планах увеличение протяжённости маршрутов троллейбусов № 8 и № 13. Троллейбус № 8 будет доходить до остановки «Ключ-Камышенское плато», а маршрут № 13 — до остановки «ЖК “Европейский берег”». Для улучшения транспортной доступности к «Сибирь-Арене» будут продлены маршруты автобусов № 16, 25, 45к и 88.