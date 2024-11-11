С 11 ноября подорожал проезд на автобусе между Челябинском и Магнитогорском

Напомним, накануне стоимость проезда подняли в автобусах № 692 (из Челябинска до озера Увильды, вместо 310 теперь 400 рублей), № 523 (курсирует между поселком Мирный и Челябинском, было 540 рублей, стало 600) и № 510 (Челябинск — Миасс, плюс 50 рублей, до 500 рублей). Везде услугу оказывает ООО «Комфорт-Авто».