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С 11 ноября подорожал проезд на автобусе между Челябинском и Магнитогорском

С 11 ноября подорожал проезд на автобусе между Челябинском и Магнитогорском, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом ранее предупреждало региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.

Речь идет про автобус № 591 (перевозчик ООО «Шестой автобусный парк»): теперь одна поездка обойдется в 1108 рублей вместо 1050.

Напомним, накануне стоимость проезда подняли в автобусах № 692 (из Челябинска до озера Увильды, вместо 310 теперь 400 рублей), № 523 (курсирует между поселком Мирный и Челябинском, было 540 рублей, стало 600) и № 510 (Челябинск — Миасс, плюс 50 рублей, до 500 рублей). Везде услугу оказывает ООО «Комфорт-Авто».

Добавим, в Челябинской агломерации с 1 ноября подорожал проезд в 16 автобусах.