Губернатор Иркутской области и глава РЖД обсудили вопросы вывоза угольной продукции

«Отмечается стабильность условий перевозки и эффективная работа всех структурных подразделений железной дороги. Распределение объема перевозок угля в дальнейшем целесообразно увязывать с проводимой работой по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей», — сказал Игорь Кобзев.
На встрече было отмечено, что РЖД полностью выполняют параметры соглашения, заключенного на 2024 год. За 10 месяцев в восточном направлении экспортировано 2,9 млн тонн угля (+1,8% к показателю за аналогичный период 2023 года и +4,7% к определенному в соглашении). Для обеспечения стабильности работы угольных предприятий планируется проработать возможности и механизмы по вывозу топлива в 2025 году, сообщает пресс-служба облправительства.
Также в рамках обсуждения вопроса отмечена необходимость снижения логистических издержек при поставках угля для предприятий ЖКХ и энергетики Иркутской области. Кроме того, рассмотрены варианты по увеличению объемов несырьевого экспорта из региона, который обеспечивает значительные поступления в бюджет области и высокую занятость населения.