Губернатор Иркутской области и глава РЖД обсудили вопросы вывоза угольной продукции

На встрече было отмечено, что РЖД полностью выполняют параметры соглашения, заключенного на 2024 год. За 10 месяцев в восточном направлении экспортировано 2,9 млн тонн угля (+1,8% к показателю за аналогичный период 2023 года и +4,7% к определенному в соглашении). Для обеспечения стабильности работы угольных предприятий планируется проработать возможности и механизмы по вывозу топлива в 2025 году, сообщает пресс-служба облправительства.