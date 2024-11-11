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«Дорожники идут с опережением графика»: готовность трассы Красноярск — Элита составляет 88%

В рамках последнего этапа реконструкции на трассе Красноярск — Элита выполнили более половины объема работ.

Источник: Крудор

Об этом сообщили в региональном Управлении автомобильных дорог.

Ремонт проходит по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», общая протяженность последнего участка реконструкции — 3 километра. Для оценки качества на месте побывал общественный контроль Народного фронта в Красноярском крае. Участок отремонтирован на 52%, общая готовность трассы составляет 88%.

«Эта трасса важна и для Красноярска, и для Красноярской агломерации. Здесь были постоянные пробки. Разница, конечно, колоссальная — земля и небо, всё полностью изменилось. Дорожники идут с опережением графика, это хорошо, но расслабляться не стоит», — сообщил куратор проекта «Народный фронт. Дороги» Евгений Рец.

В ближайшее время рабочим предстоит установить пешеходные и барьерные ограждения, сделать тротуары, смонтировать автоматический пункт весогабаритного контроля, а также разместить дорожно-знаковую информацию. Весной специалисты обустроят асфальтобетонное покрытие. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в августе 2025 года.

«Специалисты выполнили устройство основания и земполотна новой дороги, завершают укладывать асфальтобетонные слои, монтируют освещение и осевое ограждение. Поставленная губернатором Красноярского края цель — обеспечить безопасный и комфортный проезд — практически достигнута», — отметил министр транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин.

Напомним, работа на трассе Красноярск — Элита началась в 2021 году. Реконструкция восьмикилометровой автомобильной дороги проводится в четыре этапа. В 2022 году сдана развязка на месте Т-образного перекрестка дорог Красноярск — Элита и Еловая — станция Минино, а также участок автодороги на выезде из города вблизи остановки «Мясокомбинат». В сентябре этого года введен участок в районе пересечения с направлением Минино — Бугачево.

После реконструкции в 2025 году трасса Красноярск — Элита станет четырехполосной, с современным освещением, тротуарами и остановками, барьерным и осевым ограждением.