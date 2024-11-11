«Дорожники идут с опережением графика»: готовность трассы Красноярск — Элита составляет 88%

Напомним, работа на трассе Красноярск — Элита началась в 2021 году. Реконструкция восьмикилометровой автомобильной дороги проводится в четыре этапа. В 2022 году сдана развязка на месте Т-образного перекрестка дорог Красноярск — Элита и Еловая — станция Минино, а также участок автодороги на выезде из города вблизи остановки «Мясокомбинат». В сентябре этого года введен участок в районе пересечения с направлением Минино — Бугачево.