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Министр финансов: дополнительные четыре млрд рублей пойдет на зарплаты в 2025

Глава Минфина Беларуси сказал, что дополнительные четыре млрд рублей пойдет на зарплаты в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил, что дополнительные четыре млрд рублей пойдет на зарплаты в 2025 году.

— Около 4 млрд рублей дополнительно пойдет на оплату труда в 2025 году, — отметил глава Минфина.

По его словам, в повышении зарплаты есть два блока. Первый из них, поясняет Селиверстов, это рост базовой ставки. Он уточнил, что решением белорусского правительства с 1 ноября 2024 года базовая ставка для бюджетников составляет 270 рублей. Второй блок включает в себя отраслевые надбавки, которые дадут возможность выполнять параметры, заложенные в программу социально-экономического развития.

Ранее министр финансов Беларуси сказал о росте зарплат врачей и учителей в 2025 году.

Тем временем Минтруда сказало, что пенсии белорусов в среднем вырастут на 14% в 2025 году.

Кстати, мы собрали, десять любопытных вариантов подработки из Банка вакансий назвали белорусам в ноябре 2024: кондитер в Академию, кладовщик в детсад, аппаратчик водоочистки в ФОЦ.