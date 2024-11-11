Министр финансов: дополнительные четыре млрд рублей пойдет на зарплаты в 2025

По его словам, в повышении зарплаты есть два блока. Первый из них, поясняет Селиверстов, это рост базовой ставки. Он уточнил, что решением белорусского правительства с 1 ноября 2024 года базовая ставка для бюджетников составляет 270 рублей. Второй блок включает в себя отраслевые надбавки, которые дадут возможность выполнять параметры, заложенные в программу социально-экономического развития.