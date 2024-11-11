Озеленение Краснодара завершат к концу ноября

Особое внимание уделяли центральным улицам и скверам, где заменяли погибшие растения новыми саженцами. Компенсационная высадка охватила улицы: Красная, Ставропольская, Длинная, Московская, Петра Метальникова и другие. Среди посаженных деревьев — липы, клены, катальпы, ели, сосны и павловнии, а также почти 1,5 тыс. кустов гибискуса, форзиции и спиреи.