В Самарской области новый регоператор назвал «красные» адреса с завалами мусора

В Самарской области после смены регионального оператора по обращению с ТКО жители стали массово жаловаться на заваленные мусором контейнерные площадки и отсутствие вывоза. АО «Экология» рассказал о текущей ситуации. Об этом сообщили в мэрии.
«С каждым днем мы получаем все меньше заявок по проблемным площадкам. По фотоотчетам логистов мы видим полные, а не переполненные контейнеры. Это значит, перевозчики привыкают к новым маршрутами и выходят на плановый график вывоза», — рассказал мусорный регоператор.
При этом остается много «красных» адресов, на которые продолжают обращать внимание жители. К ним относятся систематические навалы бытовых отходов из-за нехватки контейнеров, площадки с поврежденными заглубленными контейнерами. В первом случае их планируют добавлять, во втором — менять.
Также проблемными являются адреса, где постоянно образуются стихийные свалки из крупногабаритных и строительных отходов. Там хотят вести патрулирование, особый контроль и поставить камеры. Отмечается, что уборка навалов крупногабаритных и строительных отходов, веток требует больше времени и техники, эту работу обещают усилить.