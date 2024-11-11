В Самарской области новый регоператор назвал «красные» адреса с завалами мусора

«С каждым днем мы получаем все меньше заявок по проблемным площадкам. По фотоотчетам логистов мы видим полные, а не переполненные контейнеры. Это значит, перевозчики привыкают к новым маршрутами и выходят на плановый график вывоза», — рассказал мусорный регоператор.